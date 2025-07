Odissea in vacanza | Nessuna assistenza per i disabili sull’aereo

Sperava in un viaggio di ritorno dalle vacanze senza problemi Fernanda A., cittadina pratese con disabilità motoria, ma così non è stato. Era di ritorno dopo la permanenza sull’isola di Kos, in Grecia, insieme al marito e alcuni amici. "Già al momento della partenza verso l’isola greca abbiamo subito un lungo ritardo rispetto al normale orario del volo, ma almeno c’è stata assistenza per tutti i passeggeri" spiega Fernanda. "Invece, per il viaggio di ritorno c’è stato il caos. Ho dovuto attendere a lungo per poter prendere il pulmino che ci avrebbe condotti al velivolo", continua la passeggera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Odissea in vacanza: "Nessuna assistenza per i disabili sull’aereo"

In questa notizia si parla di: assistenza - odissea - vacanza - nessuna

Il caso al pronto soccorso di Copertino. I familiari del paziente: "Poca empatia e nessuna informazione" Vai su Facebook

Odissea in vacanza: Nessuna assistenza per i disabili sull’aereo; Odissea nel Salento: viaggio in treno tra disagi e stazioni fantasma per raggiungere Leuca; L’odissea dei passeggeri fiorentini a Madeira: Bloccati da tre giorni, è un incubo.

Maltempo, odissea per volo Olbia-Roma dirottato a Pescara - Video - 35, che, dopo cinque ore, non sono ancora riusciti ad arrivare a Fiumicino. Riporta adnkronos.com

L’odissea di due non vedenti: «Senza assistenza in stazione» - «Solo grazie alla gentilezza della capotreno siamo riusciti a salire sul treno» ... Come scrive laprovinciadicomo.it