La festa targata ’Anna Virgili’

Il brand Anna Virgili di borse made in Italy di proprietà della famiglia sambenedettese Gaetani è stato celebrato con un esclusivo party che si è tenuto presso lo Chalet 45.com, in collaborazione con il brand di moda PI Quadro e The Bridge, partner di rilievo della Anna Virgili, alla serata rappresentati dal titolare, Pierpaolo Palmieri. Erano presenti i migliori clienti del brand e i dipendenti dei 47 punti vendita attivi in tutta Italia, accolti da Ermanno Gaetani e i figli Alessandro, Mattia e Luca, con la moglie Manuela, in un’atmosfera suggestiva e raffinata, in perfetto stile con le creazioni del brand. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

