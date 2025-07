odissea burocratica per una sosta disabili

Anche ottenere una risposta, un si o un no da un ufficio pubblico talvolta può diventare un’odissera. E’ il caso che viene raccontato da Catia, figlia di due genitori anziani, di cui la madre disabile perchĂ© affetta da demenza senile. Ad aprile scorso si è rivolta allo sportello del cittadino, precisamente l’11 aprile 2025 "per inoltrare una richiesta di parcheggio riservato a disabili, nello specifico ’posto numerato’, nei pressi della residenza di mia madre, disabile, in via del Parco". Allo sportello ha ricevuto un’ottima interlocuzione col dipendente che l’ha rassicurata "che avrei avuto in un mesetto la risposta e che avrei potuto contattare per informazioni la responsabile del servizio infrastrutture e mobilitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it

