Per ricostruire con un minimo di accuratezza lo scambio di buffetti intercorso in questi ultimi tre giorni fra il ministro della cultura Alessandro Giuli e l'editorialista del Corsera Ernesto Galli della Loggia ci vorrebbe un metaforico Ris dei Carabinieri in grado di individuare i frammenti di dna e gli indizi biologici contenuti nelle dichiarazioni incrociate dei contendenti, tanto il contenzioso si è sfilacciato e dissolto. Sabato l'irsuto professore aveva attaccato il Mic rilevandone la pochezza di idee e di iniziative, con un consiglio non richiesto su come si costruisce un'egemonia. Alla richiesta di una replica, Giuli aveva optato per una rara intervista; sette domande, una per una risposta a Galli, cinque sulla questione dei finanziamenti al Cinema, una sulla nuova tornata di nomine nei grossi musei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giuli contro il "Corriere": "Mi hanno censurato"