Tornano gli Europe. L’hard rock trascinante per il ’Final Countdown’.

Ci sono gruppi che hanno conquistato un posto nella storia del rock grazie a una sola canzone. Coincidenza fortunata, a volte, o una vena creativa irripetibile, dopo quella occasione. Gli Europe, guidati allora come adesso dal cantante Joey Tempest, sono all’incrocio tra queste due possibilitĂ . Il gruppo svedese di hard rock, che si esibirĂ questa sera (ore 21) al Sequoie Music Park, nel parco delle Caserme Rosse (via di Corticella 147), deve la sua fama a quel brano diventato l’inno del rock piĂą trascinante degli Anni ’80, ’ The Final Countdown ’, una delle canzoni piĂą ascoltare e eseguite di sempre, il cui successo venne amplificato all’infinito e continua ancora adesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

