Non avrebbe pagato la concessione demaniale dal 2009 e, per questo motivo, è scattato il sequestro da parte delle forze dell’ordine dello stabilimento Calypso a Lido degli Estensi. È successo ieri tra lo sconcerto dei turisti sorpresi perché le ruspe hanno iniziato le operazioni con il supporto di polizia locale, capitaneria di porto, guardia di finanza, carabinieri e personale del Comune di Comacchio. Uno spiegamento di forze imponente con tanto di nastri e sigilli. La cifra accumulata per i mancati pagamenti sarebbe di oltre 200mila euro, ma sono soltanto ipotesi che andranno confermate dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non paga la concessione. Sigilli al Bagno Calypso