Presentato il progetto Bluefishers Lotta all’inquinamento del mare

Il mare rappresenta una risorsa fondamentale sia per l’uomo che per l’ambiente. Produce oltre il 50% dell’ossigeno che respiriamo, assorbe grandi quantitĂ di anidride carbonica e garantisce, attraverso la pesca, il sostentamento alimentare per decine di milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, questa risorsa vitale è sempre piĂą minacciata da un inquinamento diffuso e crescente. Plastica, diserbanti, detersivi, polistirolo e altre sostanze tossiche stanno compromettendo l’equilibrio degli ecosistemi marini, con conseguenze drammatiche per la biodiversitĂ e la salute umana. Proprio per affrontare questa emergenza ambientale, si è tenuta ieri mattina una conferenza stampa all’Hotel Baia di Talamone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentato il progetto Bluefishers. Lotta all’inquinamento del mare

In questa notizia si parla di: inquinamento - mare - presentato - progetto

Sversamento d’olio in mare. L’intervento della Capitaneria per contenere l’inquinamento - Per una manovra di bordo sbagliata, l’attivazione della pompa di sentina, si è registrato uno sversamento accidentale di olio in mare.

Mascali, il sindaco Messina: "Nel mare di Fondachello nessun allarme inquinamento" - "Un allarme ingiustificato e inaccettabile sul borgo marinaro di Fondachello.", così il sindaco di Mascali, Luigi Messina smentisce le fake news pubblicate sui social media riguardo a una presunta situazione di inquinamento sulla spiaggia di Fondachello, pubblicate a ridosso della stagione.

"Liquami fangosi e maleodoranti dal torrente Patrì finiscono in mare", chieste verifiche urgenti su inquinamento e balneabilità - Da oltre un mese, un continuo e preoccupante flusso di liquami fangosi e maleodoranti si riversa nel tratto di mare compreso tra Terme Vigliatore e Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso il torrente Patrì.

Grazie a un nuovo studio condotto lungo le coste della Regione Campania, nell’ambito del progetto ISSPA—PO FEAMP Campania 2014–2020, i ricercatori hanno analizzato le reti alimentari del plancton per valutare come cambiamenti ambientali e attività u Vai su Facebook

Presentato il progetto Bluefishers. Lotta all’inquinamento del mare; 5 giugno: celebriamo la giornata mondiale dell'ambiente; Ecco River cleaner per la raccolta dei rifiuti sul canale San Rocco.

A Livorno presentato il Progetto EPIC per combattere l'inquinamento da ... - Giovedì 15 maggio, presso il Grand Hotel Palazzo di Livorno, si è svolto un incontro dedicato al progetto EPIC "un mare privo di plastica”. Secondo arpat.toscana.it

Unicam e Picenambiente per l’insetto salva mare: "Larve che possono alimentarsi di plastica" - E’ dalla Riviera delle Palme che la scienza apre una nuova via nella lotta all’inquinamento da plastica: si chiama Bugs – Biodegrading Urban Garbage Sustainably, il progetto pilota presentato ieri mat ... Da ilrestodelcarlino.it