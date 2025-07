Dopo il successo di Max Pezzali, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara ad accogliere una delle band più leggendarie della storia del rock. Gli AcDc tornano sul palco imolese a dieci anni di distanza dal loro primo show, con una promessa: travolgere le oltre 70mila persone attese con l’energia e la potenza che li hanno resi immortali. Quella di domenica sarà l’unica data italiana del Power Up Tour, tour mondiale che sta facendo tappa nei principali stadi europei. Anche a Imola, la scaletta dovrebbe ripercorrere i grandi successi della band australiana, da If You Want Blood (You’ve Got It) e Back In Black fino al gran finale con TNT e For Those About To Rock (We Salute You). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica a tutta velocità. Dopo Max, ecco gli Ac/Dc