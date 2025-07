quattordici milioni non riscossi un ammontare impressionante

Sono i 14 milioni di crediti non riscossi su cui si concentra l’attenzione del Partito democratico dopo la delibera del bilancio consuntivo a cui il Pd, gruppo consiliare di opposizione, ha votato contro. "Come Partito democratico – rileva il consigliere Nicolò Paroli – lo abbiamo già evidenziato in consiglio comunale e lo ribadiamo adesso: il bilancio riporta un ammontare di crediti non riscossi impressionante, pari a circa 14 milioni di euro. Di questi, 8.5 milioni sono crediti tributari. Somme che, a causa di prescrizione o altre circostanze, potrebbero essere irrecuperabili. Ebbene il tanto sbandierato avanzo di bilancio è un dato fittizio – evidenzia Paroli – perché ha come componente questi crediti che, se fossero anche solo in piccola parte inesigibili, porterebbero il bilancio in abbondante disavanzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

