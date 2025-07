Agriyoung in piazza | Una serata di festa

MONTEVARCHI Una marea di colore giallo ha inondato il centro storico di Montevarchi, con la 13ª edizione di Agri Young una vera e propria festa dell’agricoltura giovane andata in scena nel cuore pulsante della città . L’evento è stato organizzato da Coldiretti Giovani Impresa per celebrare i giovani protagonisti del mondo agricolo. Un’edizione accolta con entusiasmo dalla città valdarnese, come ha sottolineato James Lewis Benedetto, Delegato Provinciale di Giovani Impresa Coldiretti: "Montevarchi ci ha accolti con entusiasmo ed è stato emozionante tornare in Valdarno con questo appuntamento. È stata una giornata preziosa per i tanti giovani agricoltori arrivati da tutta la provincia e dalla Toscana, ma anche per i cittadini, che hanno potuto gustare i sapori autentici dello street food contadino proposto dalle aziende di Campagna Amica, Menchetti e Sunflower". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agriyoung in piazza: "Una serata di festa"

Tutto pronto per – ! Ti aspettiamo giovedì 10 luglio dalle 17:00 in Piazza Varchi a Montevarchi per dare il via alla 13ª edizione della festa più gialla dell'estate!

