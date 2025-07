Quel Tour de France di Simone Fraccaro

Quel Tour di 50 anni fa. Simone Fraccaro aveva 23 anni, era al suo secondo anno da professionista, correva da gregario di Felice Gimondi: “Non una gara ma una guerra. Una guerra lunga, quasi un mese, dal 26 giugno al 20 luglio. Una guerra dura, 3.999 chilometri, 140 corridori, a finirla poco più della metà. Una guerra di pianura e montagne, tutte, Pirenei, Massiccio Centrale, Alpi. Una guerra a pedali, Bernard Thevenet, magrissimo, trasparente, il più forte di tutti in salita, Eddy Merckx che allora lo attaccava soprattutto in discesa, e il gruppo dietro, su alla disperazione e giù alla morte, sembravamo matti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quel Tour de France di Simone Fraccaro

La BIANCHI-CAMPAGNOLO di Felice Gimondi ai nastri di partenza del Tour de France 1975. Da sinistra Pietro Algeri, Fabrizio Fabbri, Alex Van Linden, Luigi Castelletti, Martin Conchise Rodríguez, Felice Gimondi, Gianfranco Foresti, Annibale De Faveri, Rik

