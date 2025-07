Case di comunità il Pd all’attacco | Solo il 4% c’è e ha tutti i requisiti Il Welfare | numeri strumentalizzati

Mancano undici mesi e mezzo al 30 giugno 2026, l’"asticella" sull’attuazione del Pnrr che secondo il gruppo del Pd al Pirellone rischia di diventare una mannaia sulle Case di comunità chiamate a infrastrutturare la nuova sanità territoriale lombarda; o quantomeno sulle 187 effettivamente finanziate coi fondi Ue vincolati alla ripresa e resilienza post-Covid delle 192 inserite nel programma operativo regionale o Por, a loro volta parte di un maxinsieme di 216 che la Regione ha battezzato e s’è impegnata a realizzare integrando di tasca propria. A giugno 2025, le Cdc attive in Lombardia erano 142: 135 del Por e sette appartententi al gruppo di 24 extra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case di comunità, il Pd all’attacco: "Solo il 4% c’è e ha tutti i requisiti". Il Welfare: numeri strumentalizzati

