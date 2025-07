Torna in terza edizione ‘Borghi Maestri Festival’ il cui programma è stato presentato ieri nella sede della Provincia di Fermo. Il festival rappresenta l’evento di punta del progetto di rigenerazione urbana e culturale finanziato dal Bando Borghi del Pnrr e nelle passate edizioni ha trasformato Petritoli e Monte Vidon Combatte in autentici palcoscenici a cielo aperto. Il ricco programma dell’edizione 2025 vede la partecipazione di numerosi artisti internazionali provenienti da Iran, Kenya, Singapore e vari Paesi europei, e prenderà il via a Monte Vidon Combatte, giovedì con una suggestiva anteprima lirica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è ’Borghi Maestri Festival’:: "Qui nuovi percorsi culturali"