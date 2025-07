Botte a familiari e maresciallo | ai domiciliari

LODI VECCHIO (Lodi) Un 58enne residente a Borghetto Lodigiano è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica: in evidente stato di alterazione, dopo aver assunto farmaci e avere bevuto una grande quantità di alcol, aveva aggredito la moglie e il figlio più piccolo in uno dei locali maggiormente frequentati di Lodi Vecchio. I titolari del locale avevano tentato di bloccare l’uomo, anche grazie all’aiuto del figlio maggiore, chiamato in sostegno proprio dalla madre. All’arrivo poi dei carabinieri di Tavazzano la situazione era ulteriormente degenerata: l’uomo aveva opposto resistenza, fino ad un tentativo di aggressione proprio nei confronti di un maresciallo dell’Arma, che ha schivato un pugno indirizzato verso il suo volto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

