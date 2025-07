Musicultura Ripa bacchetta Sacchi | Con i tagli rischiamo di perderla

L’amministrazione si rifiuta di mettere in sicurezza la permanenza di Musicultura; rischiamo di perderla e Sacchi non dà risposte chiare sulle motivazioni dei tagli". Il consigliere del Gruppo Misto e coordinatore della lista civica Futuro per Macerata Giordano Ripa commenta così la bocciatura della sua mozione in consiglio comunale, dopo che l’amministrazione ha tagliato i contributi al festival, rinnovando la convenzione per un solo anno e non per tre. L’assessore agli eventi Riccardo Sacchi, riferisce Ripa, "ha parlato di ‘etica politica’ verso la futura amministrazione, non impegnandola sulla programmazione di Musicultura" e, ammettendo che il problema economico esiste, "ha svelato che la convenzione triennale non è possibile; c’è una precisa volontà politica di non mettere a disposizione le risorse necessarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

