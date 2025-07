’Sound parade’ per ricordare Aldro | Parata di musica come piaceva a lui

Una ’ sound parade ’, una parata di musica come piaceva a lui, lungo le mura di Ferrara, la sua città . È questo il modo in cui, sabato 19 luglio, a vent’anni dalla sua morte, il Comitato Federico Aldrovandi 2005 – 2025 ha scelto di ricordarlo, per festeggiare il suo compleanno. "Federico – spiegano gli organizzatori – era nato il 17 luglio 1987. Quando è stato ucciso, nel 2005, era da poco diventato maggiorenne, ma la sua vita adulta è durata troppo poco. I suoi amici, la famiglia, e tutte le realtà che negli anni del processo e oltre, hanno sostenuto la richiesta di verità e giustizia per la sua tragica e prematura morte, invitano le cittadine e i cittadini a unirsi nella parata che partirà alle ore 18 da Viale Belvedere, all’incrocio con Corso Porta Po". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sound parade’ per ricordare Aldro: "Parata di musica come piaceva a lui"

In questa notizia si parla di: sound - parade - parata - musica

'Sound parade' in nome di Aldro: il Comitato lo ricorda con un 'corteo' di musica - Una parata di musica lungo le Mura di Ferrara, la sua città . E' il modo in cui, il prossimo sabato 19 luglio, a vent'anni dalla sua morte, il Comitato Federico Aldrovandi 2005–2025 ha scelto di ricordarlo per festeggiare il suo compleanno.

Brianza Parade Band presenta il nuovo show 2025: BRAND NEW The sound wave revolution Quest'anno vogliamo farvi vivere una nuova esperienza sonora, una rivoluzione a livello musicale... Stanchi dei soliti classici brani ci siamo chiesti come poterci rivol Vai su Facebook

Al via il Manciano street music festival: musica e divertimento con le band itineranti da tutta Europa - Il Giunco Vai su X

Sound Parade per ricordare il compleanno di Federico Aldrovandi; ’Sound parade’ per ricordare Aldro: Parata di musica come piaceva a lui; Una sound parade a Ferrara per il compleanno di Aldrovandi.

"Sound Parade" per ricordare il compleanno di Federico Aldrovandi - Una " sound parade ", una parata di musica come piaceva a lui, lungo le mura di Ferrara, la sua città. Riporta cronacacomune.it

Una sound parade a Ferrara per il compleanno di Aldrovandi - 2025 ha deciso di ricordare il giovane ucciso a 18 anni a Ferrara con una 'sound parade', una parata di musica ... Si legge su msn.com