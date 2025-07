Le ricette della tradizione: dal donburi al ramen, passando per gyoza e onigiri. La filosofia dell’izakaya, istituzione sociale e gastronomica in Giappone, un luogo di ritrovo dopo il lavoro dove la bevanda accompagna il cibo in un rito di convivialità . Un’architettura accogliente, materiali caldi come il legno, le luci soffuse delle lanterne. Per trasportare l’ospite lontano dal caos urbano e immergerlo in un’atmosfera giapponese. Tutto questo è Donburi House, che dopo i successi in Piemonte scommette su un ambizioso piano di sviluppo nazionale che prevede l’apertura di 90 ristoranti giapponesi in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donburi House punta sul 90. Izakaya, cuore e fantasia