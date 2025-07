"Le operazioni di demolizione dell’ex Centrale Enel sono ufficialmente iniziate: oggi è una giornata storica per la nostra città". Queste le parole del sindaco Pierluigi Peracchini in visita ieri al cantiere di demolizione nelle aree della centrale, accompagnato da Vincenzo Cenci, responsabile Coal Decommissioning Enel e dal direttore lavori architetto Nicola De Mastri. Durante la mattinata sono state riassunte le attività di demolizione funzionali al piano di riqualificazione e sviluppo futuro del sito. Tra le attività terminate, che hanno coinvolto diverse imprese locali, ci sono: la demolizione dei quattro serbatoi di combustibile liquido con i relativi argini, alcuni sili, un magazzino, i sistemi movimentazione carbone nelle aree in concessione al porto, quali gli scaricatori di banchina, e le installazioni nel carbonile est. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio alla ciminiera Enel. È partita la demolizione: "Una giornata storica"