Nuovo prefetto a Lecco | Ponta da Piacenza sostituisce Pomponio

Cambio al vertice della prefettura lecchese dopo tre anni di servizio. Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio lascia la provincia lecchese per assumere l'incarico di prefetto di Viterbo. Al suo posto arriva Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, attualmente in servizio a Piacenza. La decisione è stata presa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Addio a Pier Giulio Marcellino, primo prefetto di Lecco: ha lavorato con il generale Dalla Chiesa - Lecco, 12 giugno 2025 – Addio al primo prefetto di Lecco. Si è spento nei giorni scorsi all'età di 88 anni a Palermo Piero Giulio Marcellino, che è stato il primo prefetto di Lecco.

Paolo Ponta saluta Piacenza, Patrizia Palmisani nominata nuovo Prefetto - E’ Patrizia Palmisani il nuovo Prefetto di Piacenza, proviene dalla provincia di Monza e della Brianza dove ricopriva lo stesso incarico. piacenzasera.it scrive

Il prefetto Ponta in visita istituzionale in Provincia e in questura ... - La presidente della Provincia, Monica Patelli, ha ricevuto nella mattinata di oggi (mercoledì 15 novembre) il nuovo prefetto di Piacenza, Paolo Ponta. Da piacenzasera.it