Mille giorni di Meloni

Ho visto che il Foglio ha chiesto a molti amici, esperti, intellettuali, politici e osservatori di raccontare cosa pensano dei primi mille giorni del governo Meloni.  A me non l’hanno chiesto. Nessun problema. Ma visto che su una cosa – forse solo su quella – qualche idea chiara ce l’ho, vorrei aggiungere il mio piccolo punto di vista.  E la cosa su cui credo di avere qualche titolo per dire la mia è l’innovazione. Se devo dare un giudizio su ciò che il governo Meloni ha fatto in questi mille giorni in materia di innovazione, digitalizzazione,  tecnologia, direi che il bilancio è, nel migliore dei casi, deludente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mille giorni di Meloni

In questa notizia si parla di: mille - meloni - giorni - cosa

Festa della Mamma, la Meloni: “Tra mille difficoltà ce la facciamo perché abbiamo testa, cuore e una forza sovrumana” - Roma, 11 maggio 2025 - In occasione della Festa della Mamma che si festeggia oggi domenica 11 maggio, la premier Giorgia Meloni, anche lei madre della piccola Ginevra, ha fatto i suoi auguri suo social: "Tanti auguri a tutte le mamme, che sono un monumento all'amore, alla dedizione, alla disponibilità e anche all'organizzazione" perché "riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro certi giorni sembra davvero impossibile".

Mille giorni di governo Meloni: bene il rapporto con l’Ue, male il riflesso identitario - Il mio giudizio sui 1000 giorni del Governo Meloni è molto semplice. Buono, anche molto buono in alcuni casi, quando si vede che pensa e ragiona nell’interesse dell’Italia e si comporta da aspirant.

Mille giorni di governo Meloni: poteva ricucire ferite profonde, ha scelto il conflitto - Le opere pubbliche, spesso, raccontano meglio di qualunque altra cosa i limiti del nostro paese. Si aprono cantieri senza una vera programmazione, si tagliano nastri prima ancora c.

Il governo Meloni raggiunge i suoi 1000 giorni. Il bilancio di @SaverioRaimondo: "Mimo e acrobata, basta che non diventi pagliaccio. Il suo segreto? L’irrilevanza. Nulla di ciò che fa, ammesso che faccia qualcosa, incide veramente" Vai su X

Il governo Meloni raggiunge i suoi 1000 giorni. Il bilancio di Nicola Rossi: "Conti in ordine, ora serve visione sull'iniziativa privata". https://www.ilfoglio.it/politica/2025/07/14/news/mille-giorni-di-governo-meloni-conti-in-ordine-ora-serve-visione-sull-iniziativa-pri Vai su Facebook

Mille giorni di governo Meloni: bene il rapporto con l’Ue, male il riflesso identitario; Mille e non più mille Meloni governa da tre anni, con il potere in cassaforte e le idee in soffitta; Vaticano, ius scholae e i mille giorni del governo Meloni.

Mille giorni di governo Meloni: stabilità si, crescita no - La premier ha riportato in ordine i conti pubblici, ottenendo lodi da Bruxelles e segnali di fiducia dai mercati. Lo riporta ilfoglio.it

I mille giorni di Meloni - Ma ci sono anche le culture war alle vongole e le riforme lasciate su fogli mal scritti. Lo riporta ilfoglio.it