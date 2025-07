Battaglia sulla vasca anti piena Incontro Comitato-Regione | Dateci i dati sugli inquinanti

"Siamo alle porte di una nuova fase che potrà cambiare veramente le nostre prospettive e offrire un terreno di lavoro molto ricco e di protezione della salute della popolazione". Il comitato No Vasca e le altre associazioni ambientaliste cantano vittoria, dopo l’incontro in Regione con i dirigenti e i tecnici. "Ci è stato assicurato che ora si interfacceranno con Arpa per rendere possibile un monitoraggio sistematico, come chiedevamo, sull’area della vasca e dei fanghi di precipitazione - spiega la portavoce Matilde Minella -. I vertici regionali proveranno poi a sentire Metropolitana Milanese per sbloccare i dati sui fanghi e sugli inquinanti aerei: ci hanno confermato che queste informazioni sono un nostro diritto e devono essere pubbliche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battaglia sulla vasca anti piena. Incontro Comitato-Regione: "Dateci i dati sugli inquinanti"

