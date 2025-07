Sciopero e corteo, domani i lavoratori della Peg Perego saranno di nuovo per le vie di Arcore, a protestare contro la chiusura dell’azienda "a ogni soluzione della crisi". "Avrebbero potuto ottenere altri sei mesi di cassa integrazione previsti in caso di situazioni particolarmente complesse, ma vi hanno rinunciato, preferendo i licenziamenti subito", spiega Gloriana Fontana della Fim Cisl provinciale. Una porta in faccia, secondo il sindacato, che ieri ha raccolto il malcontento in assemblea. Alla fine dello scambio con gli operai, la decisone di incrociare le braccia e portare tutte le difficoltà vissute nei reparti all’attenzione della città e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Braccia incrociate contro i tagli alla Peg