Una richiesta di incontro. E' quella che gli alluvionati campigiani vogliono inviare al Genio civile della Regione, al presidente del Consorzio di bonifica medio Valdarno e al presidente di Publiacqua. Una richiesta che per il momento, per quanto riguarda Campi, vede l'adesione dei comitati Arca di Noè, via Cetino e via Campanella, Santa Maria-La Villa, mentre per il Comune di Prato ha avuto il via libera del Comitato di BagnoloMontemurlo e del Comitato di Figline. In attesa di capire, come spiegano dal coordinamento dei comitati, che intenzioni ci sono anche a Sesto e Calenzano, entrambi i Comuni colpiti dal maltempo del marzo scorso e dove, almeno per il momento, non ci sono comitati costituiti ufficialmente.

© Lanazione.it - Alluvionati, la protesta continua: "Vogliamo essere ascoltati"