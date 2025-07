Lecco tutto pronto per la nuova stagione | fissate le amichevoli

La Calcio Lecco 1912 ha ufficialmente dato il via alla stagione 202526 con il raduno mattutino al "Rigamonti-Ceppi". Un primo giorno di lavoro, quello di lunedì, che ha visto 27 giocatori presentarsi agli ordini di mister Federico Valente, inaugurando così un percorso che porterà i blucelesti ai. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: lecco - stagione - tutto - pronto

Como e Lecco, il Lago guarda all’inverno: il progetto “Luce e vie d’acqua” per una nuova stagione turistica - Si è svolto a Lariofiere, a Erba, un importante incontro tra istituzioni, enti territoriali e operatori del settore turistico lariano.

Como e Lecco, il Lago guarda all’inverno: il progetto “Luce e vie d’acqua” per una nuova stagione turistica - Si è svolto a Lariofiere, a Erba, un importante incontro tra istituzioni, enti territoriali e operatori del settore turistico lariano.

Raduno Lecco: partita la nuova stagione al Rigamonti-Ceppi Prima uscita ufficiale per il Lecco di mister Valente: 27 i giocatori presenti, tra cui sette giovani della Primavera. Rosa quasi completa in vista del ritiro di Rasun Anterselva Vai su Facebook

LeccoTourism, tutto pronto per la bella stagione; U15 Serie C. Via alle semifinali, tutto pronto per i primi novanta minuti: il programma; Il sogno di Davide Grassini in serie C con il Lecco: Rivedere il Legnano tra i professionisti.

Lecco, Buso pronto a restare: "Dipende da progetti e società. Non ... - Nicolò Buso è stato fra le poche note liete della stagione del Lecco in Serie B. Segnala tuttomercatoweb.com

Pallavolo Picco Lecco: due giovani promesse pronte a brillare in prima squadra - Le protagoniste sono Gaia Mancastroppa ed Emma Cantamessi Le atlete si uniscono con determinazione per affrontare la prossima stagione di B1 LECCO – Nuovi volti in casa biancorossa: la Pallavolo Picco ... Da msn.com