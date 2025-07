Olimpiadi Los Angeles 2028 definito il calendario | il triathlon aprirà le danze la novità atletica-nuoto

Si definiscono le fondamenta. Mancano tre anni all’inizio delle Olimpiadi Estive di Los Angeles e venerdì 14 luglio 2028 sarà grande spettacolo per la cerimonia d’apertura, che si svilupperà tra due sedi: Los Angeles Memorial Coliseum e lo Stadio di Inglewood. Spetterà invece solo al citato Los Angeles Memorial Coliseum scrivere la parola fine il 30 luglio per l’ultimo saluto in questi Giochi. Definito il calendario di quanto accadrà in California. Bisognerà tener conto di quanto accadrà già il 12 e il 13 luglio, in cui a prendere il via nei tornei a Cinque Cerchi saranno il basket, il cricket, il calcio, la pallamano, l’hockey su prato, il rugby a sette e la pallanuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Los Angeles 2028, definito il calendario: il triathlon aprirà le danze, la novità atletica-nuoto

Olimpiadi 2028, Los Angeles prepara i ‘taxi volanti’ - (Adnkronos) – Gli spettatori delle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles potranno usare i "taxi volanti" per evitare di rimanere imbottigliati nel famigerato traffico della metropoli californiana.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dei taxi volanti per collegare la città ai vertiporti non se ne fa nulla, tutto rimandato a Los Angeles 2028 - I 38 milioni stanziati dal Comune di Milano e i fondi messi a disposizione da Sea, per il momento, rimangono in cassaforte finché non verranno trovati operatori affidabili Ci avevano raccontato che per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 tutto il capoluogo lombardo sarebbe stato per

