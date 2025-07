FIVIZZANO A trionfare, alla fine, è stato il quartiere di Montechiaro. Sventato il pericolo maltempo, domenica sera è andata in scena la ’ Disfida degli arcieri di Terra e di Corte ’, edizione 2025, che ha visto Fivizzano accogliere una moltitudine di visitatori giunti da ogni dove. La manifestazione ha colpito ed emozionato il pubblico per la magia espressa dai colori, suoni, atmosfere che hanno caratterizzato l’evento. Magnifiche le scenografie create dalle esibizioni degli ’Sbandieratori’, che la settimana scorsa si sono esibiti in Germania, fra cui si è distinto Filippo Giannetti. Da solo, è riuscito a incantare il pubblico utilizzando contemporaneamente ben cinque bandiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La storica 'Disfida'. Palio a Montechiaro. Bellotti miglior arciere