Nuovo whopper e bevanda squisita tornano da burger king

Il settore della ristorazione fast-food si distingue per le continue innovazioni e le collaborazioni con franchise di successo, offrendo ai clienti esperienze sempre nuove e prodotti esclusivi. Quest’estate, Burger King presenta una serie di novitĂ che spaziano da bevande rinfrescanti a menu ispirati alle tendenze piĂą popolari, rafforzando la propria presenza sul mercato statunitense con iniziative mirate. In questo contesto, vengono analizzate le principali proposte del brand, tra cui il ritorno delle bevande frozen e l’introduzione di nuovi panini tematici.. una bevanda limited edition che torna per l’estate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo whopper e bevanda squisita tornano da burger king

In questa notizia si parla di: bevanda - burger - king - whopper

Festeggia insieme a noi il 300° Burger King in Italia con un’offerta On Fire Whopper Jr. o Crispy Chicken + bibita small a soli 3,50€ Cheese Nachos... Vai su Facebook

Contenitori riutilizzabili al fast food: comincia Burger King; Come Burger King ha cambiato la vita di Robert Downey Jr. per sempre; McWhopper, il panino di McDonald’s e Burger King.

Burger King Denunciato Per Pubblicità Ingannevole Del Whopper - MSN - Burger King sta per finire davanti a un tribunale federale per le accuse di aver pubblicizzato falsamente le dimensioni del suo iconico panino Whopper. Segnala msn.com

Burger King, Rebel Whopper non è vegano: come è fatto davvero - Money.it - ) Burger King ha lanciato il panino con la “carne” di origine 100% vegetale. money.it scrive