Rifiuti alle cascate del Golfarone ripuliti da cittadine e Comune.

Ingente intervento di pulizia del Golfarone ad opera dell'amministrazione comunale. In seguito alla segnalazione di alcune cittadine di una situazione di abbandono rifiuti e degrado riscontrate nei pressi della cascata, il Comune si è messo subito all'opera per sanificare la zona. La cascata del Golfarone, nei pressi della frazione di Calizzo, è un luogo di grande pregio naturalistico e paesaggistico. Il sentiero per raggiungere l'area è piuttosto ripido, la zona non è sorvegliata e, in seguito a diversi incidenti occorsi, vige il divieto di balneazione. Ciò nonostante, ogni estate, soprattutto nel weekend, attrae turisti occasionali, che, purtroppo, non sempre rispettano il luogo e la natura, come dimostrano i rifiuti dispersi nell'ambiente ritrovati da alcune cittadine.

