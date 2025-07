I Pueri Cantores "Zamberletti" di Macerata cercano una sede da utilizzare fino a che la chiesa del Sacro Cuore e i locali annessi rimarranno chiusi a causa dei lavori post terremoto. Il coro polifonico cerca nuovi locali per poi tornare in quelli della parrocchia del Sacro Cuore, attualmente chiusa, dove hanno la propria sede sin dalla fondazione nel 1960. Fra il tradizionale concerto pop tenuto mercoledì scorso all’Orto dei Pensatori e la partecipazione al Concerto di Gala, quale unico coro italiano prescelto, nell’ambito del 46esimo congresso internazionale dei Pueri Cantores in corso a Monaco di Baviera, la corale non nasconde una certa preoccupazione per il proprio futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pueri Cantores senza sede: "Lavori al Sacro Cuore, cerchiamo un’alternativa"