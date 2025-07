Sangue sulla Provinciale Autovelox attesi dal 2023

Era il dicembre 2023 quando il consiglio della CittĂ metropolitana di Firenze approvava la delibera per finanziare l’installazione di due autovelox sulla strada provinciale 72, a Lastra a Signa. Avrebbero dovuto trovare posto fra il km 1 e 2, proprio nel tratto dell’ultimo (ennesimo) incidente stradale. Per questo la questione è tornata al centro del dibattito, insieme alla raccolta di firma promossa sul tema, sempre nel 2023, dal Comitato collinare. Al tempo, la richiesta, avanzata dal consigliere Giacomo Cucini su sollecitazione del Comune di Lastra a Signa, teneva conto del numero di incidenti (ben 29 dal 2017 al 2022) e prevedeva uno stanziamento di 130. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sangue sulla Provinciale. Autovelox attesi dal 2023

In questa notizia si parla di: autovelox - provinciale - sangue - attesi

Il rondò al posto dell’autovelox è pronto: "Abbiamo reso la provinciale sicura" - A Gambolò la rotatoria di via Lomellina, il tratto urbano della provinciale, è stata completata. Si attende solo il collaudo.

Sangue sulla Provinciale. Autovelox attesi dal 2023.

Autovelox in attesa del decreto - la Nazione - Autovelox in attesa del decreto I nuovi autovelox installati nella frazione di Anselmo restano attivi, ma continuano a non poter sanzionare i contravventori. Segnala lanazione.it

Autovelox non omologati: sanzioni annullate e sequestri in aumento - Da Pietrasanta in Toscana alla provincia di Rovigo in Veneto si allunga l’elenco dei dispositivi nel mirino dei giudici e delle procure oltre che degli ... ilsole24ore.com scrive