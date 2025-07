Accende fuoco nel parco e poi minaccia agenti

Ha acceso un fuoco in un parco pubblico a Prato poi ha minacciato con un coltello gli agenti della polizia municipale intervenuti. Un 30enne è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalitĂ e porto abusivo di oggetto atto a offendere. Sabato pomeriggio l’uomo, italiano, ha acceso un fuoco sul terreno del giardino di via del Campaccio per cucinare del cibo appena acquistato, violando il divieto di accensione fuochi nei parchi pubblici e ignorando la presenza di famiglie e bambini nell’area. Un gesto che ha chiaramente allarmato gli altri frequentatori del parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accende fuoco nel parco e poi minaccia agenti

In questa notizia si parla di: fuoco - parco - agenti - accende

Salerno, piccoli alunni diventano vigili del fuoco al Parco Pinocchio - Una bella iniziativa è stata organizzata dal dirigente scolastico Emilio Costabile dell'Istituto Comprensivo “Medaglie D'Oro” di Salerno e della referente per il modello Senza Zaino per la scuola dell'Infanzia “Giacomo Costa”, la Maestra Ortensia del Pizzo in collaborazione con i vigili del fuoco.

Incendio al parco del Mensola, baracche a fuoco - Firenze, 20 giugno 2025 – A fuoco alcune baracche all’interno del parco del Mensola. L’alta colonna di fumo nero, ben visibile da molte parti della città , ha generato apprensione tra i fiorentini, che sui social hanno subito iniziato ad interrogarsi su cosa stesse accadendo.

Incendiate le scalette in legno nel Parco: vigili del fuoco sul posto - Incendiate e distrutte per la seconda volta le scalette in legno dei sentieri naturalistici che si arrampicano sulla montagna all'interno del Parco di Roccamonfina.

Accende le sterpaglie del giardino ma perde il controllo del rogo. Denunciato. La Polizia di Stato – Questura di Latina è intervenuta in una strada della periferia del capoluogo ove era segnalato un capannone in fiamme. Giunti sul posto insieme ad una squadr Vai su Facebook

Accende fuoco nel parco e poi minaccia agenti; Accende un fuoco nel parco e minaccia gli agenti: denunciato un uomo; Accende un fuoco nel parco e minaccia gli agenti della Municipale: denunciato un trentenne.

Accende fuoco nel parco e poi minaccia agenti - Ha acceso un fuoco in un parco pubblico a Prato poi ha minacciato con un coltello gli agenti della polizia municipale intervenuti. Come scrive msn.com

Accende un fuoco nel parco e minaccia gli agenti: denunciato un uomo - È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale l’uomo che sabato scorso ha acceso un fuoco nel giardino pubblico di via del Campaccio. Segnala piananotizie.it