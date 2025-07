Mediobanca Nagel contro il governo | Ruolo anomalo nell’offerta di Mps

Alberto Nagel non è tipo da fuochi d’artificio. Ma ieri, durante la conference call con gli analisti, ha cambiato registro. Di fronte a quella che definisce "un’operazione non consueta e non standard", ovvero l’Ops lanciata da Montepaschi, ha acceso i riflettori sul ruolo ingombrante, ambiguo, onnipresente di Palazzo Chigi. "Il governo sta vendendo, controllando, vigilando e indirizzando, tutto allo stesso tempo", ha detto l’ad di Mediobanca, citando in rapida sequenza una lunga serie di "anomalie". La prima: il collocamento lampo del 15% di Mps lo scorso novembre, finito nelle mani di Caltagirone, Delfin, Banco Bpm e Anima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca, Nagel contro il governo: "Ruolo anomalo nell’offerta di Mps"

Nagel (Mediobanca) ricevuto a Palazzo Chigi, vede Caputi - L'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dove ha incontrato il capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi.

Mediobanca, Nagel: "Con Generali si crea valore, ma non con Mps" - L’operazione di Mediobanca con Banca Generali «porta più valore perchè noi creiamo un leader di wealth management che poi ha un’ulteriore specificità nel private investment» mentre con l’operazione annunciata da Mps su Piazzetta Cuccia si creerebbe «una banca differenziata di medie dimensioni nella quale il posizionamento nei singoli business non può trarre benefici» mentre non è escluso.

