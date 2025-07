La casa natale di Nazareno Strampelli a Crispiero è diventata il set principale di un docufilm finanziato dalla Rai e dedicato al grande genetista agrario italiano del secolo scorso. Finanziato dalla Ocean Production, guidata da Antonio Stefanucci, con una troupe altamente qualificata che ha lavorato con grande cura e rispetto per i luoghi coinvolti, il cortometraggio è diretto dal regista Maurizio Zaccaro, vincitore di due David di Donatello, tra i nomi più apprezzati del cinema italiano contemporaneo per sensibilità narrativa e rigore storico. La storia di Nazzareno Strampelli, uomo di fama internazionale, è raccontata attraverso suggestive immagini, a iniziare dalla casa dove nacque il 28 maggio 1866, passando per tanti luoghi immersi nel verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un docufilm su Strampelli. La Rai celebra il genetista