Emozioni per la piazza ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri

Il comune di Minucciano ha vissuto un evento dai grandi contenuti emotivi ed evocativi. Domenica, in localitĂ Rimessa di Agliano, si è celebrata la cerimonia d’intitolazione di una Piazza in onore ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri, con la posa di un memoriale marmoreo in onore e memoria ai caduti dell’Arma di tutte le epoche. L’iniziativa, che nasce da un pensiero della locale Sezione Nazionale dei Carabinieri presieduta da Pietro Paladini, nella sua genesi era stata condivisa con la popolazione del Comune apuano, quindi proposta al comandante della compagnia di Castelnuovo, Biagio Oddo, e al sindaco Nicola Poli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it