Furto odioso di rame al cimitero I ladri fanno rumore e scatta l’allarme

Un'auto sospetta verso il cimitero, poi rumori forti nella notte. Fornoli, frazione di Villafranca, di nuovo presa di mira da ladri di rame. Nella notte tra domenica e lunedì alcuni abitanti hanno visto un'auto sospetta dirigersi verso il cimitero, verso mezzanotte e poi allontanarsi dopo aver fatto scendere due persone. Dopo pochi minuti rumori molto forti, che si sono sentiti in tutte le case vicine. Il cimitero non è in una zona isolata, si trova in fondo a una strada senza uscita e lì vicino ci sono alcune case. I residenti, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri, al loro arrivo però i ladri erano già scappati via.

In questa notizia si parla di: cimitero - rame - ladri - furto

