Gli ’Open Day’ al Caseificio per vedere come si produce

Porte aperte al caseificio di Manciano. L’importante realtĂ casearia si apre al pubblico con visite guidate per scoprire da vicino tutte le fasi della lavorazione casearia: dall’arrivo del latte fresco alla realizzazione del prodotto finito. In alcuni giorni della settimana, al mattino, è possibile visitare lo stabilimento e concludere l’esperienza con una degustazione dei principali formaggi del Caseificio. Il Caseificio sociale Manciano, nato nel 1961, oggi conta circa 150 soci allevatori di Manciano e dei comuni limitrofi e circa 50.000 pecore che producono 6 milioni di litri di latte all’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli ’Open Day’ al Caseificio per vedere come si produce

