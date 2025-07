Tragedia nei boschi di Teglio Anziano muore dopo una caduta

Potrebbe avere perso l’equilibrio in seguito a un malore improvviso, oppure aver messo un piede in fallo su una pietra o dell’erba bagnata. Di fatto, è scivolato per oltre 50 metri su un terreno particolarmente impervio nella zona di via Reghenzani e quando i soccorritori lo hanno raggiunto, non hanno potuto che constatarne l’avvenuto decesso. La vittima è Stefano Orgnoni, 85 anni, residente in paese in via Verticale al 9. Ieri dopo le piogge dei giorni scorsi e l’uscita del sole era uscito in cerca di funghi. A chiamare i soccorsi la sorella, che si trovava poco distante quando l’anziano è scivolato e l’allarme è scattato alle 16 di ieri già in codice rosso, quello di massima criticità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia nei boschi di Teglio. Anziano muore dopo una caduta

