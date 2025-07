Il grande jazz da godersi sotto le stelle. Oggi alle 21 il cortile di Villa Brivio a Nova Milanese farĂ da scenario per il concerto dal titolo “L’Era del Jazz“, secondo appuntamento dalla rassegna “ Musica in Villa “ promossa dal Comune: protagonisti uno dei migliori trombettisti italiani, Giovanni Falzone, e il Sugarino Project, collettivo composto da giovani talenti che hanno giĂ affiancato “giganti“ come il sassofonista Tino Tracanna e il contrabbassista Attilio Zanchi. Assieme daranno vita a un suggestivo dialogo in musica. L’ingresso è libero. In caso di maltempo al Teatro comunale di via Giussani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tromba jazz di Giovanni Falzone