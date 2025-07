La petizione valdostana sull' acqua informata

In Valle d'Aosta un movimento ha raccolto in poche settimane oltre mille firme per chiedere la ripresa delle sperimentazioni sull'acqua informata, sostenendo che questa "acqua carica di informazioni naturali" migliorerebbe germinazione, resa e salute delle piante, riducendo al contempo l'uso di concimi chimici e tutelando il suolo e i consumatori. I promotori parlano di purezza, di equilibrio tra pianta e ambiente, di un ritorno alle tradizioni locali, dipingendo l'acqua informata come una vera rivoluzione agricola. In realtĂ , però, la raccolta firme ha funzionato piĂą da catalizzatore di malumori e diffidenze che da sincera adesione a un metodo collaudato: molte adesioni sono infatti arrivate da chi giĂ nutriva sfiducia verso la ricerca agronomica convenzionale, ma ben poche – se non nessuna – da professionisti o esperti del settore disposti a firmare.

La Valle D'Aosta blocca la sperimentazione pseudoscientifica sull'acqua informata - A seguito della discussione svoltasi il 5 giugno 2025 in Consiglio regionale e dell’interpellanza presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista, la Regione Valle d’Aosta ha diffuso un comunicato ufficiale  per chiarire la propria posizione sulla sperimentazione agricola della cosiddetta “memoria dell’acqua” – o, per essere precisi, della “acqua informata in polvere”.

