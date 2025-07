Occhi elettronici attivi per fermare i colpi nei negozi Scatta l’allarme e l’immagine arriva in questura

Un sistema di videosorveglianza capace di inviare in tempo reale le immagini direttamente alle forze dell'ordine: è questa la risposta di Confcommercio e Federpreziosi per contrastare l'escalation di furti e rapine ai danni di gioiellieri, orafi e orologiai. "Se la gioielleria fa partire l'allarme, l'immagine arriva subito agli schermi delle forze dell'ordine che sono allertate in tempo reale– spiega Onelio Banchetti, di Federpreziosi Rimini –. Più siamo collegati, più siamo sicuri". Un sistema già attivo da quattro anni su scala nazionale e che, come sottolinea Apollonia Lippolis, tecnico delegato di Federpreziosi, "dove è stato attivato, gli eventi criminosi sono stati pari a zero.

