TODI - Todi conferma la sua vocazione di promotrice dell’arte contemporanea. Il rapporto di collaborazione che si è instaurato tra il Comune, il Todi Festival e la Fondazione Progetti Beverly Pepper ha già portato in città artisti di caratura internazionale come Arnaldo Pomodoro, Fabrizio Plessi, Mark di Suvero. Per il 2025, Todi accoglierà Ian Davenport, uno dei più rilevanti autori britannici, già appartenente al gruppo Young British Artist, che ha firmato il manifesto per la 39esima edizione del Todi Festival a capo del quale torna da quest’anno Silvano Spada, suo storico ideatore e direttore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte contemporanea di casa a Todi: . Ian Davenport