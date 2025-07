Festa per le cento primavere di Lea.

Grande festa domenica scorsa alla casa residenza per anziani Jus Pascendi di Conselice. L’occasione è stata il centesimo compleanno di Lea Merighi. All’appuntamento erano presenti, oltre ai familiari e agli ospiti della struttura, l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e l’assessora alle Politiche sociali Maria Grazia Bacchini. Nata il 13 luglio 1925 da un padre bracciante e da una madre mondina, Lea Merighi ha vissuto da sempre a Conselice, lavorando come operaia negli stabilimenti della frutta — in particolare alla Cepal — e coltivando la passione per la sartoria, con la sua inossidabile macchina da cucire Vigorelli, ancora oggi funzionante e sopravvissuta anche all’alluvione del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

