Dopo 16 anni l’antico organo torna a suonare

L’associazione ’Amici dell’antica Pieve’ invita a un evento "di grande valore spirituale, artistico e culturale". Domenica 27 luglio alle 18, all’Antica Pieve di San Pietro di Roffeno (Cereglio-Vergato), verrĂ inaugurato l’antico organo recentemente restaurato, con la benedizione del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, "a testimonianza del profondo legame tra fede, tradizione e territorio". SeguirĂ un solenne concerto d’apertura con le trombe barocche del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, in dialogo musicale con le esecuzioni organistiche di Wladimir Matesic e Francesco Zagnoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo 16 anni l’antico organo torna a suonare

