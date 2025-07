St settimana di fuoco Oggi sciopero e presidio giovedì si torna in Regione

Non lo dicono, ma sperano in una svolta per St. I sindacati ‘leggono’ in modo positivo gli appuntamenti di luglio per il destino della multinazionale dei semiconduttori che da mesi ha annunciato "fino a 1.500 esuberi ad Agrate". Una scelta che ha fatto saltare sindacati e istituzioni sulle barricate, e ora, "è arrivato il momento della verità ". Oggi sciopero con presidio davanti alla prefettura di Monza, alle 9, il 17 la convocazione al Pirellone con richiesta sottoscritta da 20 sindaci, e il 28 il tavolo al ministero, a Roma. "Segnali che danno un seguito alle lotte dei lavoratori di questi mesi e che rendono ancora più importante la protesta odierna – dice Enrico Vacca, segretario della Fim Cisl provinciale –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St, settimana di fuoco. Oggi sciopero e presidio giovedì si torna in Regione

In questa notizia si parla di: sciopero - presidio - settimana - fuoco

Sudd Cobas, sciopero e presidio permanente a Agape Moda di Prato - Prato, 22 aprile 2025 - "Continua senza sosta la Primavera 8X5. E' sciopero dei lavoratori della Agape Moda nel cuore del Macrolotto 2 a Prato ", con un presidio permanente, "per la stabilizzazione contrattuale e la fine dei turni di 12 ore imposti in fabbrica".

Sciopero dei lavoratori McDonald's: sindacati in presidio a Rimini per contratto integrativo - I lavoratori di McDonalds sciopereranno mercoledì 7 maggio sulo contratto integrativo. Lo fanno sapere i sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil, Filcams, Fisascat e Uiltucs.

McDonald’s tra sciopero e presidio - Il Primo maggio sarà sciopero (intero turno di lavoro) al Mc Donald’s di Empoli. Nell’occasione, è in programma un presidio davanti al ristorante in via Livornese 182 alle 19.

Vigilanza privata e servizi di sicurezza, oggi sciopero e presidio regionale a Firenze. https://www.controradio.it/%f0%9f%8e%a7vigilanza-privata-e-servizi-di-sicurezza-oggi-sciopero-e-presidio-regionale-a-firenze/ #controradionews Vai su Facebook

St, settimana di fuoco. Oggi sciopero e presidio giovedì si torna in Regione; Vigili del fuoco: in Toscana situazione degli organici preoccupante; Pompieri lasciati senza cibo: Valutiamo lo sciopero.

St, settimana di fuoco. Oggi sciopero e presidio giovedì si torna in Regione - Il 28 il tavolo di confronto al ministero concluderà la maratona sindacale. Segnala ilgiorno.it

Carnevale di Venezia: sciopero dei treni sul fine settimana di fuoco ... - Sciopero dei treni sabato sera e domenica, Venezia a rischio caos nel prossimo fine settimana. Riporta ilgazzettino.it