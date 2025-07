Anziana scompare da casa Ritrovata grazie al drone

ASSISI – Una cittadina statunitense di 87 anni, scomparsa da casa nella serata di domenica, è stata ritrovata viva ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, nei pressi di un’abitazione nelle vicinanze del Santuario Tre Fossi e delle vicine cascatelle del Tescio, zona montana di Assisi. La donna, raggiunta e recuperata dalle squadre di soccorso, è apparsa in buone condizioni di salute ma visibilmente disidratata; per questo è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 dell’ospedale di Assisi per le cure e gli accertamenti necessari. medici di competenza. L’allarme era scattato intorno alle 21 di domenica, con i familiari che avevano presentato denuncia al commissariato di Assisi, facendo scattare le ricerche coordinate dalla Prefettura e dai vigili del fuoco; ricerche rese difficoltose dal buio e dalla conformazione dell’area, boschiva e scoscesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziana scompare da casa. Ritrovata grazie al drone

