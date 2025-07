La Naba apre la terza sede a Londra | È il punto di riferimento per i creativi

La Naba vola Oltremanica: la Nuova accademia di belle arti fondata a Milano nel 1980 si prepara ad aprire la sua terza sede (dopo quella di Roma) e la prima fuori dall’Italia a Londra nell’ottobre del 2026. Un viaggio al contrario rispetto alla finanza in fuga dalla Brexit, ma la Naba sottolinea che "Londra è da tempo il punto di riferimento internazionale per la formazione artistica e creativa dove convergono innovazione, cultura e nuove tendenze nell’arte, nella moda e nel design", e punta a fare del proprio presidio britannico "un hub strategico per il percorso di internazionalizzazione dell’Accademia" nonché "il benchmark per altre future sedi estere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

