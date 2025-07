Il 30 settembre scade la proroga che posticipa l’entrata in vigore della legge di riforma dei servizi funerari partorita dalla prima giunta Toti, capace di spazzare via in un colpo solo quel circolo virtuoso delle Pubblice assistenze che si autofinanziano reinvestendo i proventi derivati dai servizi funebri in quelli per la comunità , senza finanziamento da parte dello Stato e senza costi aggiuntivi a carico della collettività che, anzi, beneficia, di servizi come quelli di assistenza alle persone fragili (come disabili e anziani), nonché tutti i servizi di soccorso ed emergenza sanitaria. "Un vero e proprio colpo di mannaia" lo ha definito Davide Natale, consigliere regionale e segretario dem della Liguria "che metterà a rischio tutti i servizi effettuati dalla Pa della Spezia, di Ceparana e di Lerici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos Pubblica assistenza: "Servizi ancora in bilico"