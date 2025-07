Nell’ultimo fine settimana gli agenti del presidio estivo di Polizia di Cesenatico hanno intensificato i servizi, aumentando i posti di controllo e le verifiche nelle strutture fatiscenti e abbandonate. Sono stati controllati oltre 100 veicoli e 300 persone. Finalmente c’è chi si accorge della pericolosità di alcuni automobilisti, che sono stati sanzionati per sorpassi azzardati in prossimità di incroci, con multe superiori ai 100 euro e la decurtazione di due punti sulla patente. In estate i bambini si smarriscono di frequente dalla metà del secolo scorso, ma è un vero incubo quello vissuto da una donna di 40 anni della provincia di Milano in vacanza con la famiglia e due bambini piccoli, il maschietto di 10 anni e la sorellina di 8 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due bimbi si perdono in bici, ritrovati a Villamarina