Mostre a New York e Londra Di nuovo a Siena l’arte prestata dall’Arcidiocesi

Dopo il successo internazionale della mostra ’Siena: The Rise of Painting, 1300–1350’ tenutasi al The Metropolitan Museum of Art di New York (13 ottobre 2024 – 26 gennaio) e alla National Gallery di Londra (8 marzo – 22 giugno), le opere d’arte di proprietĂ dell’ Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino stanno tornando nei luoghi d’origine. Un prestigioso prestito che ha permesso di far conoscere a un pubblico globale capolavori assoluti dell’arte senese. Tra le opere piĂą significative: la Madonna del Latte di Ambrogio Lorenzetti, il frammento di Crocifisso di Lando di Pietro, l’icona bizantina del Carmine, una rara lastra marmorea incisa attribuita a Guccio di Mannaia e le due celebri sinopie dell’Annunciazione provenienti dall’Eremo di Montesiepi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostre a New York e Londra. Di nuovo a Siena l’arte prestata dall’Arcidiocesi

In questa notizia si parla di: siena - arte - newyork - londra

Piazza di Siena, un incontro tra sport, arte e natura - AGI - Quando a Roma arriva il tempo di Piazza di Siena, non è mai solo un grande concorso ippico, è un incontro con la bellezza, l' arte, la natura, una promessa rinnovata tra lo sport e la sua anima più profonda.

A Piazza di Siena cavalieri e amazzoni tra arte e storia - Presentata la 92° edizione del Concorso Ippico di Villa Borghese: impegnati oltre 450 atleti di 16 nazioni e 600 cavalli.

Il Palio di Siena è una forma d’arte. Io dico: non toccate la tradizione - Il Palio di Siena, con le sue contrade, i fantini e i cavalli, è un evento unico al mondo, una sfida ricca di emozioni che si svolge nella storica piazza del Campo a Siena in Toscana, la Regione dove è nata la lingua che parla tutta l’Italia.

Dopo il successo internazionale della mostra Siena: The Rise of Painting, le opere d’arte di proprietà dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino stanno tornando nei luoghi d’origine https://www.canale3.tv/siena-rientrano-i-capolavori-prestati-a-ne Vai su Facebook

Siena: rientrano i capolavori prestati a New York e Londra; L'arte senese conquista Londra e New York; I capolavori dell'arte senese tornano a casa dopo i successi internazionali: ecco quali.

Mostre a New York e Londra. Di nuovo a Siena l’arte prestata dall’Arcidiocesi - All’Osservanza tornano la testa di Crocifisso e il cartiglio di Lando di Pietro. Si legge su lanazione.it

SIENA: RIENTRANO I CAPOLAVORI PRESTATI A NEW YORK E LONDRA - Dopo il grande successo della mostra Siena: The Rise of Painting, 1300–1350, ospitata nei mesi scorsi al Metropolitan Museum of Art di New York e poi alla National Gallery di Londra, i capolavori dell ... oksiena.it scrive