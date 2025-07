Sindacati contro la riforma fiscale | Pronti allo sciopero generale

"Se il provvedimento non verrà modificato e corretto nei termini richiesti, allora sarà sciopero generale ". Non ci girano attorno Csdl, Cdls e Uls. Alle tre sigle sindacali, come ormai noto, la riforma fiscale del governo, pronta a varcare le porte del Consiglio grande e generale, non piace affatto. E sono pronte a scendere in piazza per fermare quella che i tre segretari generali definiscono "Una vergogna". Il progetto di legge sulla riforma dell’Imposta generale sui redditi "continua a colpire – dicono in coro Enzo Merlini della Csdl, Milena Frulli della Cdls e Francesca Busignani dell’Usl – sempre e solo i redditi da lavoro dipendente e i pensionati, quando in questi ultimi anni hanno pagato duramente la perdita del potere di acquisto, solo in parte recuperato dai rinnovi contrattuali e dalla norma sulla rivalutazione delle pensioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

